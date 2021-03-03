Тюменцы могут выиграть набор продуктов в Масленице в конкурсе от АО "Золотые луга"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Масленичная неделя начнется в этом году 8 марта. Компания "Золотые луга" предлагает готовиться заранее и принять участие в розыгрыше, победитель которого получит набор продуктов к традиционному празднику.

В набор войдет вкусная и полезная молочная продукция АО "Золотые луга" и свежие отборные яйца от птицефабрики "Пышминская".

Конкурс проходит в официальных группах АО "Золотые луга" социальных сетях. Для участия в ВКонтакте необходимо быть подписчиком групп "Золотые луга" и птицефабрики "Пышминская", поставить лайк конкурсному посту и сделать его репост к себе на страничку, а в комментариях написать "хочу набор к масленице" и отметить двух друзей.

Для участия в Инстаграм нужно подписаться на два аккаунта: @zolotye_luga и @eggs_pishma, найти в аккауте компании сторис с текстом "Выиграй набор продуктов к масленице", сделать скрин и разместить у себя в ленте или сториз, обязательно отметив "Золотые луга". А в комментариях к конкурсному посту – отметить двух друзей со словами "хочу набор к масленице".

Важно, чтобы на момент подведения итогов ваш профиль в ВКонтакте или аккаунт в Инстаграм был открыт. Победитель в каждой соцсети будет выбран 5 марта рандомно с помощью специального сервиса. Принять участие в розыгрыше могут только жители Тюмени или те, кто сможет забрать свой приз из Тюмени самостоятельно.

Приобрести молочную продукцию компании "Золотые луга" можно в магазинах и гипермаркетах, а также заказать с доставкой на дом через интернет-магазин птицефабрики "Пышминская". На сайте pishma-shop.ru можно выбрать также свежие яйца, мясо птицы и бакалею от местных производителей. А в разделе "молочная продукция" - молоко, сливочное масло, сметану для вкусных блинчиков, а также сыр, творог и полезную кисломолочную продукцию торговых марок "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!". Доставка осуществляется бесплатно с 10:00 до 18:00 при заказе от 700 рублей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.