Масленицу отмечают в Тобольском музее

В Тобольске с 25 февраля до 5 марта в Семейном музейном центре "Камелек" и Доме мастеров проходят мастер-классы, на которых знакомят с народными обычаями и традициями встречи Масленицы. Все участники получают заряд положительных эмоций и собственноручно сделанные памятные сувениры.

В Семейном музейном центре "Камелек" прошел мастер-класс "Игрушка из лыка", на котором гости почувствовали атмосферу приближающейся весны, работая над куклой "Масленица" из лыка.

На мастер-классе "Роспись деревянной игрушки" создавали замечательный подарок для себя или близких: символ русского гостеприимства – самовар.

Посетив в Доме мастеров мастер-класс "Чудо-глина", гости не только узнали о традиционных изделиях, которые использовали в быту наши предки, но и создали из глины декоративное панно "Солнышко", - сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.

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