Казаки зовут тюменцев на масленичный разгуляй

Казаки Тюмени 2 марта организуют масштабный этно-праздник - народные гуляния состоятся на базе "Хутор "Кречет" на Велижанском тракте.
Казаки подготовили для жителей региона веселую и насыщенную программу, включающую традиционные молодецкие забавы, катание на конях, выступление творческих коллективов, детские и подростковые игры на свежем воздухе.
Кульминацией праздника станут традиционные "кулачные бои", которые с давних времен проводились в завершение масленичного разгуляя. "Стенка на стенку" будут сражаться: команда "Казаки Тюмени" под руководством известного тренера по единоборствам Александра Ложкина, команда "Русская дружина – Тюмень" под руководством Александра Попова, команда "Северный человек – Тюмень" под руководством Николая Глячкова.
Самых активных и веселых за участие в запланированных интерактивах ждут подарки от партнеров праздника.
На территории планируется ярмарка мастеров, там же можно будет подкрепиться свежей выпечкой, блинами и шашлыком.
"Ведущая масленицы - лихая, озорная, самая главная казачка в России - Дарья Чехомова По словам организатора праздника, сибирского казака Вадима Недоступа, самая громкая, самая яркая, самая "заряженная" масленица нашего города обещает стать главным событием этой весны", - отметили в пресс-службе Тюменского городского казачьего общества.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru