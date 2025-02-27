Казаки зовут тюменцев на масленичный разгуляй

Казаки Тюмени 2 марта организуют масштабный этно-праздник - народные гуляния состоятся на базе "Хутор "Кречет" на Велижанском тракте.

Казаки подготовили для жителей региона веселую и насыщенную программу, включающую традиционные молодецкие забавы, катание на конях, выступление творческих коллективов, детские и подростковые игры на свежем воздухе.

Кульминацией праздника станут традиционные "кулачные бои", которые с давних времен проводились в завершение масленичного разгуляя. "Стенка на стенку" будут сражаться: команда "Казаки Тюмени" под руководством известного тренера по единоборствам Александра Ложкина, команда "Русская дружина – Тюмень" под руководством Александра Попова, команда "Северный человек – Тюмень" под руководством Николая Глячкова.

Самых активных и веселых за участие в запланированных интерактивах ждут подарки от партнеров праздника.

На территории планируется ярмарка мастеров, там же можно будет подкрепиться свежей выпечкой, блинами и шашлыком.

"Ведущая масленицы - лихая, озорная, самая главная казачка в России - Дарья Чехомова По словам организатора праздника, сибирского казака Вадима Недоступа, самая громкая, самая яркая, самая "заряженная" масленица нашего города обещает стать главным событием этой весны", - отметили в пресс-службе Тюменского городского казачьего общества.