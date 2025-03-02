В Ялуторовске провели битву блинопеков

На масленичном разгуляе в Ялуторовске провели очередную битву блинопеков. Испытать удачу в изготовлении трехметровых блинов в этом году вызвались четыре команды - из Тюмени, Ялуторовска и его городов-побратимов Нягани и Губкинского.

Тюмень представляет команда ресторана "Омар Хайям", Нягань - культурный центр "Палитра", Губкинский - сотрудники администрации города, Ялуторовск - компания "Этажи".

По словам ведущего, на тесто потребовалось 2 тысячи яиц, 350 кг муки и 350 литров молока.

"В этом году на разгуляешься народу больше, весело так поддерживают. Вообще все хорошо. А вы посмотрите, какая у нас красота! Мы ещё красивее в этом году украсили - каждый год все лучше и лучше. И призы у нас хорошие! И погода сегодня печь блины не мешает - не холодно, снега нет", - отметила ялутровская теща Лара - эксперт по выпечке гигантских блинов.

По словам Лары, проводить масленицу городу помогают местные предприятия - птицефабрика "Пышминская", компании "Тюменьмолоко", "Юнигрейн", "Паритет", Ялуторовский мясокомбинат. Они дали яйцо, муку, молоко, но команды использовали еще и свои ингредиенты: няганьские добавили минералку, тюменцы - манную крупу, ялуторовчане - любовь.

По данным "Арт-вояжа", битвы блинопеков в Ялуторовске проходят с 2006 года, предыдущая была в 2023 году, ее посетили более 20 тысяч человек. За победу соревновалось 7 команд. Тогда же был установлен рекуррентный России по выпеканию гигантского блина, диаметр которого составил 295 см, и официально зарегистрирован товарный знак "Ялуторовск - блинная столица России".