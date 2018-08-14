Драмтеатр ждет тюменцев на открытие касс

Фото: группа "Тюменский Большой Драматический Театр" / vk.com

Официальное открытие касс Тюменского Большого драматического театра состоится в субботу, 18 августа. В этот день тюменцы смогут купить билеты на все спектакли из репертуара театра на август–ноябрь со скидкой в 50%.

При покупке билетов онлайн на сайте Тюменского драмтеатра такая же скидка будет действовать с 00:00 18 августа в течение суток.

Тех, кто все же придет 18 августа за билетами в кассы драмтеатра, ждут приятные сюрпризы. В 12:00 они застанут театрализованное представление, в течение дня для пройдут театральные мастер-классы от актеров театра: фехтование и сценический бой, сценическое движение, вокал, танец, ораторское искусство, актерское мастерство, отмечают в пресс-службе ТКТО. Для зрителей с детьми будет организован специальный мастер-класс от детской театральной студии при Тюменском драмтеатре — начало мастер-классов в 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

В 18:30 на площади перед театром состоится первый в мире парад действующей (и не очень) театральной техники. В 19:00 начнется традиционный летний концерт актеров Тюменского БДТ.