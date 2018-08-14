Наталья Шевчик: Тюменский филармонический оркестр провел продуктивный сезон

Тюменский филармонический оркестр провел очень насыщенный и продуктивный сезон. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в ходе прямой линии на телеканале "Россия 24".

"В этом сезоне у оркестра было много значимых концертов и фестивалей, таких как "Лето в Тобольском Кремле", где оркестр выступал с московским театром, - рассказала Наталья Шевчик. – Кроме того, в этом году оркестр очень успешно гастролировал, дал концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах".

По словам Натальи Шевчик, наш регион очень стремительно развивается в плане культуры. Так, к примеру, ежегодно в городе проходят фестивали, которые собирают тысячи почитателей классического искусства, такие как "Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева", "Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева" или музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". В Тобольске проходит фестиваль малых театров при участии Московского Театра наций под управлением Евгения Миронова.

Так же заместитесь губернатора отметила, что не остается без внимания север Тюменской области. Так, Тюменский драматический театр выезжал на гастроли со своими спектаклями, а оркестр с концертами. В следующем сезоне такая практика сохранится.

Полное интервью с Натальей Шевчик можно посмотреть на сайте ГТРК "Регион-Тюмень".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.