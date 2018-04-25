Тюмень за день: 24 апреля

Фото Сергея Бушуева

Тюменцев призывают быть бдительными вблизи теплотрасс и с осторожностью включать горячую воду дома

Сегодня, 24 апреля, в Войновке, Восточных, Тюменских, 1–6 микрорайонах, Южном, Московском тракте и в районе Дома обороны, входящих в контур ТЭЦ-2, проводятся температурные испытания тепловых сетей.

Музейщики осмотрели освободившуюся Спасскую церковь

На минувшей неделе сотрудники музейного комплекса имени Словцова побывали в пустых помещениях Спасской церкви. Оттуда уже перевезли музейные фонды и научную библиотеку Тюменского областного краеведческого музея. На вывоз экспонатов ушло около года.

На "НеФорум блогеров" в Тюмень приедут редакторы "Эха Москвы", Mash и MDK

VII НеФорум блогеров состоится в Тюмени 11–12 июня. Ключевые вопросы интернет-индустрии обсудят более 150 креативных авторов, менеджеров социальных сетей, блогерских агентств, продюсеров и других участников рынка блогосферы. Одной из основных тем НеФорума-2018 станет обсуждение последних законодательных инициатив, затрагивающих работу рынка социальных медиа в России – работа телеграмма, правовое регулирование блогосферы и распространение контента в социальных сетях.

В майские праздники изменится график работы тюменских поликлиник

В праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

В Тюмени осмотрят дворы старше пятнадцати лет

В Тюмени приступили к техническому обследованию дворовых территорий, возраст которых больше 15 лет с момента обустройства или последнего капремонта. На основании собранных сведений будет сформирован план реконструкции и ремонта дворовых территорий Тюмени на 2019–2022 годы. Участвовать в осмотре своего двора может каждый заинтересованный житель.