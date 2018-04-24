В Тюмени осмотрят дворы старше пятнадцати лет

В Тюмени приступили к техническому обследованию дворовых территорий, возраст которых больше 15 лет с момента обустройства или последнего капремонта. На основании собранных сведений будет сформирован план реконструкции и ремонта дворовых территорий Тюмени на 2019–2022 годы. Участвовать в осмотре своего двора может каждый заинтересованный житель.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель главы администрации города Максим Афанасьев, осмотры дворов начались 23 апреля, они будут проходить в соответствии с принятым графиком.

При обследовании будет оцениваться наличие или отсутствие системы водоотведения, уличного освещения, детских и спортивных площадок, степень участия собственников в благоустройстве территории двора, наличие ТСЖ, ЖСК, работа совета дома.

Как сообщается на сайте городской администрации, с графиком осмотра дворов тюменцы могут ознакомиться на самом портале или на портале "Тюмень – наш дом".