За долгий прогрев автомобиля в жилой зоне тюменцам грозит штраф

С наступлением холодов тюменские автолюбители вынуждены дольше прогревать свой транспорт перед поездками или по ночам. Однако при слишком долгой работе двигателя, если машина припаркована рядом с жилым домом, выхлопные газы могут проникать сквозь оконные рамы к жильцам первых этажей. За это можно получить штраф.

Как пояснил юрист Анатолий Жманько, долгое прогревание машины во дворах жилых домов запрещено законом. Пункт 17.2. Правил дорожного движения говорит о том, что в жилой зоне не допускается сквозное движение транспортных средств, учебная езда и стоянка с работающим двигателем. При этом под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспорта.

Если автовладелец слишком долго прогревает мотор своей машины во дворе или на придомовой территории, то его могут привлечь к административной ответственности. Штраф составляет 1500 рублей. Если же автомобиль припаркован у проезжей части дороги и двигатель работает продолжительное время, то можно обойтись предупреждением или штрафом в 500 рублей.

Соседи вправе обратиться в ГИБДД, но им нужно будет предоставить доказательство, например, видео. Причем на нужно зафиксировать адрес дома, двор, госномер автомобиля и длительность правонарушения. Другими словами, съемка должна вестись непрерывно столько времени, сколько машина работает. Материалы можно направить в местный отдел ГИБДД, сотрудники проведут проверку и вынесут решение о привлечении к ответственности виновного лица, пишет "АиФ-Западная Сибирь".