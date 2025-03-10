Спрос на автокредиты в Тюмени за год упал в 2,5 раза

Жители Тюменской области оформили в феврале на 12% больший объем автокредитов, чем в январе. Однако, по сравнению с февралём 2024 выдачи снизились в 2,5 раза. такие данные приводит ВТБ.

"Мы видим и снижение среднего чека. Год назад тюменцы в основном оформляли автокредит на сумму в 1,2 млн рублей, теперь это 1 млн 70 тыс., в январе было даже меньше миллиона. При этом долю в 63% в наших выдачах сейчас занимают не подержанные, как ранее, а новые машины. На них автокредиты оформляют на 2-3 года, в отличие от автомобилей с пробегом, за них рассчитываются 5-7 лет. На спрос очень сильно влияют ставки и ограничения по долговой нагрузке заемщиков. До конца года, вероятно, эта тенденция сохранится", - отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.