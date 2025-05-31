Мифы о техосмотре развеяла эксперт

Правила прохождения техосмотра претерпели существенные изменения. С 30 декабря 2021 года для личных легковых автомобилей и мототранспорта техосмотр стал добровольным, однако есть и исключения.

Обязательность процедуры сохраняется в нескольких случаях: при внесении изменений в конструкцию транспортного средства или при смене владельца автомобиля. При этом важно помнить, что пренебрежение требованиями может обернуться серьезным штрафом в размере 2000 рублей.

– Удивляет старание людей обойти техосмотр. Ведь можно пригнать автомобиль, заплатить тысячи рублей и получить ту же самую диагностику перед покупкой или продажей автомобиля. И уже исходя из этого будет понятно – куда нужно вкладывать, что нужно делать со своим будущим или нынешним автомобилем, – рассказала руководитель СТО Наталья Тлякова.

Почему водители боятся техосмотра?

Миф № 1 – "После техосмотра автомобиль забирают и запрещают на нем ездить".

Реальность – ГИБДД дает 20 дней на исправление поломок, всё это время машину можно эксплуатировать.

Миф № 2 – "Это дорого".

Реальность – средняя цена техосмотра в Тюменской области – 1 000 рублей.

Миф № 3 – "Диагносты выдумывают поломки, чтобы обмануть водителей и побольше заработать".

Реальность – технический осмотр можно проходить у разных специалистов и сверять результаты, - сообщает Тюменская область сегодня.