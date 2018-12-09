Детские площадки в центре Тюмени проверили на безопасность

Специалисты лаборатории городского пространства "Горсад" исследовали детские площадки в Тюмени по четырем критериям: безопасность, удобство, креативность и дизайн. Лучшей по совокупности этих параметров стала детская площадка в Тенистом сквере.

Как сообщили в официальной группе лаборатории "ВКонтакте", рейд проходил в районе пересечения улиц Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Тульской. Исследователи обращали внимание на наличие острых углов и опасных элементов, количество и качество детских сооружений, их сочетание с окружающим пространством и отличие от других площадок. 11 из 12 возможных баллов набрала детская площадка в Тенистом сквере. На 9 баллов оценили игровые площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Тульской и 71, 71а, 73 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Площадки во дворах домов 5, 7 по ул. Геологоразведчиков и 156, 158 по ул. Республики оценили ниже всего. Они требуют ремонта, пишет "Вслух.ру".

Как отметил на выездном совещании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Тюменской области Александр Моор, регион начал активно заниматься вопросами благоустройства городской среды задолго до начала федерального проекта. "Именно поэтому сегодня мы находимся в числе лидеров по направлению благоустройства. У нас реализовано большое количество мероприятий по благоустройству общественных пространств, площадей, парков, набережной, а также большого количества дворовых территорий", – подчеркнул глава региона.