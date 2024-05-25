В Тюменском районе обустроят детские площадки

Объекты благоустройства возведут в четырех населенных пунктах Тюменского района. Проекты предложены инициативными группами сельских поселений.

В Винзилях игровая площадка для детей всех возрастов появится на улице Береговой. Ближайшие игровые площадки сейчас расположены по другую сторону федеральной автодороги. Планируется установить игровые элементы и футбольные ворота. Инициаторы рассчитывают, что площадкой смогут пользоваться порядка пяти тысяч жителей.

В одном из дворов на ул. Строителей в селе Червишево уже имеется специально оборудованная площадка для игр и занятий спортом, есть здесь и место для её расширения и усовершенствования. Инициативная группа предлагает обновить существующие новые малые архитектурные формы (например, качели), а также высадить кусты и установить беседки.

"Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье", - отмечают создатели проекта из Горьковки. Благодаря их инициативе на земельном участке на улице Садовой благоустроят большую территорию, где планируется создание как детско-спортивной, так и парковой зоны. Здесь установят городок, качели, карусели, песочницу, обустроят спортивное ядро: тренажеры и турники для воркаута, уличный теннисный стол, высадят сосны и разместят новые скамейки и урны, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.