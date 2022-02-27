Две детские площадки построят в Тюменском районе

Два детских игровых комплекса построят в поселке Московский на территории парка "Молодёжный" и в новом районе села Чикча в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщила пресс-служба главы Тюменского района.

Эта программа ориентирована на реализацию проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, в том числе, и проектов по благоустройству. На территории парка "Молодёжный" игровой комплекс появится на месте уже существующей детской площадки. Ее элементы физически и морально устарели. Площадка очень востребована - рядом расположена школа. Сейчас проект находится на стадии поставки. Работы по установке комплекса планируют завершить до 15 июня. В Чикче площадка появится ещё раньше: уже заключён договор на строительно-монтажные работы, проект планируется завершить к 1 мая.

Возможностями программы "Комплексное развитие сельских территорий" муниципалитеты Тюменского района пользуются не первый год. Так, благодаря программе в п. Боровский появилась площадка для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и пешеходная дорожка. Игровые площадки радуют детвору в Успенке и Посохова, появилось уличное освещение на отдельных улицах села Онохино.