Жители Тобольского района согласуют место для детской площадки

Жители с. Абалак Тобольского района выбирают место для современного детского городка, установка которого начнется уже летом.

Как сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, в Абалаке очень активна инициативная группа людей, желающих изменить к лучшему облик села. Активисты неоднократно обращались с просьбой поставить современную детскую площадку.

"Как только из предложенных участков будет выбрано место будущего городка, начнется следующий этап реализации проекта", - отметил он.

Кроме того, в этом году детский игровой комплекс установят возле дома культуры в п. Прииртышском и в д. Подрезова. В п. Сибиряк появится площадка для игры в волейбол, пишет ИА "Тюменская линия".