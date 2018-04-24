В майские праздники изменится график работы тюменских поликлиник

В праздничные и выходные дни все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.
30 апреля поликлиники работают с 9 до 16 часов. Прием пациентов проведет дежурный врач. В поликлиниках в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое отделение и кабинет ЭКГ. Также по утвержденному графику будут вести прием узкие специалисты и работать отделение неотложной помощи.
29 апреля, 1, 2, 9 мая лечебные учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач. Будут работать по утвержденному графику процедурный и перевязочный кабинеты, отделение неотложной помощи.
Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи:
- при звонке со стационарного телефона – 03;
- при звонке с сотового телефона – 103.
По информации департамента здравоохранения администрации Тюмени
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