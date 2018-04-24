На "НеФорум блогеров" в Тюмень приедут редакторы "Эха Москвы", Mash и MDK

VII НеФорум блогеров состоится в Тюмени 11–12 июня. Ключевые вопросы интернет-индустрии обсудят более 150 креативных авторов, менеджеров социальных сетей, блогерских агентств, продюсеров и других участников рынка блогосферы. Одной из основных тем НеФорума-2018 станет обсуждение последних законодательных инициатив, затрагивающих работу рынка социальных медиа в России – работа "Телеграма", правовое регулирование блогосферы и распространение контента в социальных сетях.

Впервые в Тюмень приедет главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Участие в НеФоруме-2018 подтвердили авторы каналов-миллионников SciOne и "Научпок", главные редакторы интернет-проекта Mash Никита Могутин и паблика MDK Роберто Панчвидзе, блогер Александр Кондрашов.

Сегодня открылась бесплатная регистрация на мероприятие. Участников ожидают образовательные конференции, деловые встречи, блог-туры, знакомство с ведущими блогерами и многое другое. Подать заявку можно до 8 июня.

НеФорум-2018 пройдет на площадке Музейного комплекса имени Словцова. Ранее НеФорум проходил в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Сочи. В Тюмени он проводится при официальной поддержке правительства Тюменской области.