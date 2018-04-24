Музейщики осмотрели освободившуюся Спасскую церковь

Фото: группа "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" / vk.com

На минувшей неделе сотрудники музейного комплекса имени Словцова побывали в пустых помещениях Спасской церкви. Оттуда уже перевезли музейные фонды и научную библиотеку Тюменского областного краеведческого музея. На вывоз экспонатов ушло около года.

Как сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение, с 1984 года в Спасской церкви размещалось более 380 тысяч экспонатов. В новое фондохранилище на улице Советской, 63 перевезли около 40 коллекций: документы, фотографии, археологические находки, живопись, иконы, приборы, техника, скульптура, металлы, а также экспонаты из Эрмитажа, отправленные в Тюмень перед Великой Отечественной войной. Все они уже доступны для посетителей. Многие реликвии можно увидеть на стационарных экспозициях и временных выставках Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Сейчас здание готовятся передать РПЦ. Уже разработана проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ.