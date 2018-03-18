И производители, и горожане высоко оценили ярмарку на "Тюменской весне"

Завершилась продовольственная ярмарка, которая проходила в областной столице в рамках фестиваля "Тюменская весна". Горожане остались довольны выгодными продуктами, а производители – хорошими продажами.

Спросом среди тюменцев пользовалась свежая молочка, мясная и рыбная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия. Однако на разных площадках участники ярмарки отдавали предпочтение разным товарам. Например, на торговой точке по ул. Московский тракт, 129/1 был ажиотаж на чипсы из оленины и курицы. На площадке по ул. Домостроителей, 2а к этой продукции интереса не заметили, но раскупали колбасные изделия и куриные яйца. Популярны были и кондитерские изделия фабрики "Квартет": конфеты, фрукты в шоколаде – их покупали не только для себя, но и на подарок.

"Очень довольная ярмаркой, купили молоко, сметану, сосиску, мойву – дешевле, чем в магазине", - поделилась покупательница Алевтина Ивановна.

Присматривались тюменцы и к необычным продуктам – морской капусте, "наринэ", молоку, обогащенному йодом. Ярмарка стала поводом, чтобы попробовать то, чего не покупали раньше.

Остались довольны и сами производители. По словам директора Ялуторовского мясокомбината Галины Гройсман, тюменцы с удовольствием покупали продукцию местных производителей, причём в каждом районе города предпочтения, действительно, отличались. В одном месте хорошо "шли" котлеты, а в другом их почти не брали.

Как отметил директор "Сибрыбпром" Юрий Водилов, из рыбы тюменцам приглянулся охлаждённый сом клариус, осётр и охлаждённый бестер.

Подводя итог мероприятию, и горожане, и предприниматели отметили необходимость проведения подобных ярмарок и в будущем.