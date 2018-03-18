Продавцы рассказали, какие продукты скупают тюменцы на весенней ярмарке

Самыми востребованными продуктами на ярмарке фестиваля "Тюменская весна" стали колбасы, мясные деликатесы, яйца и йодированное молоко.

Так, продавцы торговой точки возле дома №2 по улице Домостроителей отмечают, что горожане активно раскупают рулеты из мяса птицы с сыром и с орехами от предприятия "Тюменский деликатес". Из колбас больше берут "Краковскую", "Докторскую" и куриную грудку.

Продавцы от "Боровской птицефабрики" только успевают подносить товар на прилавок. За два с половиной часа в одной торговой точке покупатели разобрали 15 больших коробок с ячейками.Что и неудивительно: стоимость упаковки по 30 яиц 135 рублей - дешевле, чем в магазинах. Продавцы говорят, что не ожидали такого ажиотажа: люди берут по две-три ячейки сразу.

У молочного завода "Абсолют" хитом продаж стали пастеризованное молоко и сметана. Однако и новинку - йодированное молоко, которое выпустили специально к фестивалю "Тюменская весна", горожане не обошли вниманием. В первые два часа горожане скупили пятьдесят бутылок, сообщает "Комсомольская правда. Тюмень".