"Свеза" на фанерном заводе в Тюмени установит более 20 роботов

13:15 04 февраля 2025
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Фото лесопромышленной группы "Свеза".

Лесопромышленная группа "Свеза" роботизирует завод в Тюмени, на создание роботехнических комплексов на производстве  компания направит  более 400 млн рублей. 

Роботы-манипуляторы на тюменском комбинате появятся уже в этом году. Их планируют использовать для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов. 

Руководитель проекта, начальник управления по развитию бизнес-системы филиала "Свеза" в Тюмени Никита Цветков отметил, что  автоматизация помогает производству становиться более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. Роботы демонстрируют стабильную производительность, математическую точность, качество на высоком уровне и позволяют восполнить дефицит сотрудников.

Сергей Усс, директор филиала "Свеза" в Тюмени:

Оснащение производства роботами-манипуляторами – это не просто шаг в будущее, это элемент достижения стратегических планов комбината. Роботизация становится не только инструментом повышения эффективности, но и важным звеном в достижении устойчивого роста и открывает новые возможности для инновационного развития.

Теги: местные производители , робот , Тюменский фанерный завод
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