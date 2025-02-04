"Свеза" на фанерном заводе в Тюмени установит более 20 роботов

Фото лесопромышленной группы "Свеза".

Лесопромышленная группа "Свеза" роботизирует завод в Тюмени, на создание роботехнических комплексов на производстве компания направит более 400 млн рублей.

Роботы-манипуляторы на тюменском комбинате появятся уже в этом году. Их планируют использовать для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов.

Руководитель проекта, начальник управления по развитию бизнес-системы филиала "Свеза" в Тюмени Никита Цветков отметил, что автоматизация помогает производству становиться более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. Роботы демонстрируют стабильную производительность, математическую точность, качество на высоком уровне и позволяют восполнить дефицит сотрудников.

Сергей Усс, директор филиала "Свеза" в Тюмени: