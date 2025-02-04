"Свеза" на фанерном заводе в Тюмени установит более 20 роботов

Лесопромышленная группа "Свеза" роботизирует завод в Тюмени, на создание роботехнических комплексов на производстве компания направит более 400 млн рублей.
Роботы-манипуляторы на тюменском комбинате появятся уже в этом году. Их планируют использовать для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов.
Руководитель проекта, начальник управления по развитию бизнес-системы филиала "Свеза" в Тюмени Никита Цветков отметил, что автоматизация помогает производству становиться более эффективным, безопасным и конкурентоспособным. Роботы демонстрируют стабильную производительность, математическую точность, качество на высоком уровне и позволяют восполнить дефицит сотрудников.
Сергей Усс, директор филиала "Свеза" в Тюмени:
Оснащение производства роботами-манипуляторами – это не просто шаг в будущее, это элемент достижения стратегических планов комбината. Роботизация становится не только инструментом повышения эффективности, но и важным звеном в достижении устойчивого роста и открывает новые возможности для инновационного развития.
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