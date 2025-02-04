Тюмень закажет на местном заводе тележки и другую технику для передачи участникам СВО

Западносибирский машиностроительный завод занимается изготовлением техники по запросам бойцов и общественных организаций, которые формируют гумгрузы для воинских подразделений, власти Тюмени намерены сформировать заказ на изготовление для отправки в зону СВО, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"В рамках проекта "Тюмень для Победы" мы намерены сформировать заказ из техники, производимой на машиностроительном предприятии, для подразделений, где служат тюменцы", - заявил Афанасьев.

В частности на заводе сконструировали и создали тележки, позволяющие повысить безопасность и маневренность военнослужащих в условиях СВО. Техника прошла необходимые испытания - военные, специалисты ТВВИКУ подтверждают её востребованность. Также инженеры разработали антидроновую защиту. Есть уникальная разработка мобильной станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданная для защиты от БПЛА (беспилотный летательный аппарат). "Если говорить просто, то это купол из радиоэлектронных помех. Конструкция может крепиться на корпус машины или размещаться в мобильном переносном рюкзаке. Управление осуществляется с помощью выносного пульта. Испытания станции проходят успешно, военные дают ей положительные оценки", - рассказал Афанасьев.

Эти и другие разработки будут представлены 20 февраля в Челябинской области на форуме "Патриоты Урала".