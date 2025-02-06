Проект "Покупай тюменское" объединил 70 местных компаний

Проект "Покупай тюменское" в регионе реализуется с 2009 года, основная цель – создание благоприятных условий для развития промышленности, расширения рынков сбыта и содействия продвижению местной продукции. За 2018-2023 годов количество участников проекта увеличилось в 7,7 раз: в 2018 году их было девять, то в 2023 стало 69, а на первое октября 2024 года - 70 субъектов предпринимательства, сообщил депутат облдумы Владимир Ковин.

Он также отметил, что местные компании значительно увеличили за эти годы объем выпуска продукции, объем продаж, объем выручки. "Расширилась и география сбыта на территории других регионов: Курганская, Свердловская, Омская, Новосибирская области, реализовано более 137 тысяч тонн продукции", - отметил Ковин.

Парламентарий акцентировал внимание на рекомендациях депутатскому корпусу. "Нам необходимо продолжить работу по совершенствованию региональной нормативной правовой базы и осуществлению контроля за исполнением законов и госпрограмм по вопросам развития АПК, потребительского рынка, обеспечения населения Тюменской области качественными товарами. Также надо продолжить взаимодействие депутатов Тюменской облдумы с исполнительными органами власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого округа по вопросам по реализации проекта “Покупай Тюменское”", - считает он.

В целом, в регионе создаются условия для устойчивого инновационного развития, повышения конкурентоспособности продукции на региональных и российских рынках, реализации перспективных инвестпроектов, прежде всего, по глубокой переработке сельхозпродукции и в сфере биотехнологий. "Оказывается господдержка производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции для увеличения объемов производства, повышения эффективности загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, обеспечивающих расширение ассортимента продукции в условиях реализации политики импортозамещения. До 2030 года планируют модернизировать и перевооружить предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности", - подчеркнул Владимир Ковин.