В Тобольске на заводе нашли 56 мешков "творога" с начинкой из картона и насекомых

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В цехе производства молочной продукции Тобольского городского молочного завода при очередной проверке обнаружено 56 немаркированных мешков предположительно творога, целостность некоторых частично нарушена, в продукции выявлены куски картона и мертвые насекомые, а в камере охлаждения немаркированное сливочное масло, без маркировки, без сроков годности, прослеживаемость отсутствует.

Проверяющие также поразились антисанитарии в цехе по производству молочной продукции: слои грязи на подоконниках и системе вентиляции, большое скопление трупов насекомых, паутины. Побелка со стен, потолков, системы вентиляции осыпается на производственные поверхности и оборудование, ржавые трубопроводы в производственных помещениях обмотаны тряпичными лентами, а также обмотаны полиэтиленом для упаковки пастеризованного молока, грязная вода из умывальников стекает на пол, линии упаковки и транспортировки пищевой продукции также в слое грязи, и ржавчине. Полы имеют выбоины, местами плитка отсутствует. Установлено хранение вскрытых упаковок заквасок для производства кефира, указано на сайте регионального Управления Россельхознадзора.

Проверку состоялась в середине ноября, в ней участвовали сотрудники Тобольской межрайпрокуратуры и Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре. В целом выявлено 21 нарушение требований технических регламентов, Вся информация по итогам проверки направлена в Тобольскую межрайонную прокуратуру.