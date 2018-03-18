На ярмарках фестиваля "Тюменская весна" горожане закупают продукты про запас

Жители Тюмени идут на ближайшие к дому площадки фестиваля "Тюменская весна", чтобы не только поучаствовать в викторине и фотоконкурсе, но и приобрести свежую продукцию тюменских производителей. На торговых прилавках ярмарки – молочные, мясные, рыбные продукты по сниженным ценам.

Тюменка Наталья Плесовских на площадке перед школой №65 набрала рыбных пресервов. По ее словам, выбор очень широкий: можно приобрести продукты, которые не всегда бывают в магазине.

Жительница областного центра Татьяна Черемнова поделилась: они с мужем после участия в викторине не смогли пройти мимо торговых палаток. "Посмотрели на цены и решили взять побольше – молоко, сметану, колбаски, сделали удачные покупки", - отметила она.

Продавцы, развернувшие торговлю на ярмарке, надеются на удачный день: покупателей много, товары активно раскупают.

"Продукция свежая: есть вкусные рулеты, купаты, колбаски, карпаччо и много чего еще", - рассказывает Оксана Лукиянова из "Тюменского бройлера".

ПК "Молоко" из Нижней Тавды предлагает 18 торговых позиций. "Если чего-то не хватает, можем довезти из другой точки. Запасы есть", - прокомментировал руководитель предприятия ПК "Молоко" Дмитрий Двинянин.

В ближайших продуктовых магазинах 18 марта, наоборот, затишье: тюменцы предпочитают идти на ярмарку, пишет ИА "Тюменская линия".

Всего в продовольственной ярмарке "Покупаем тюменское" участвуют 15 товаропроизводителей Тюменской области. Они представляют свежую продукцию на 184 городских площадках в рамках традиционного фестиваля "Тюменская весна".

Около 1 млн яиц планирует реализовать птицефабрика "Боровская". Продукция предприятия представлена на всех площадках фестиваля.

Компания "Тюменьмолоко" предлагает практически весь ассортимент своей продукции - сметану, творог, кефир, молоко и сливочное масло. Продукция компании представлена на четырех фестивальных площадках, скидки достигают 50%.

Колбасные изделия от компании "Тюменский деликатес" можно найти на восьми площадках "Тюменской весны". Помимо классического ассортимента есть новинки - сыровяленая и сырокопченая мясную продукцию.

На ярмарках можно встретить продукцию рыбоперерабатывающего завода "Эра-98". Большим спросом у тюменцев пользуются скумбрия, мойва, щокур, пелядь, щука холодного и горячего копчения

Также на прилавки в рамках ярмарки "Покупаем Тюменское" впервые поступило в продаже молоко, обогащенное селеном и йодом от тюменского молокозавода "Абсолют". Приобрести его можно с 10% скидкой.

Кроме того, на ярмарках развернуты полевые кухни, можно согреться горячим чаем и перекусить свежей выпечкой.

Информация обо всех площадках фестиваля "Тюменская весна" представлена здесь.