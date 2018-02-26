Тюмень за день: 26 февраля

Фото Таисии Дикаревой

Тюменцам расскажут о сценариях власти в Сибирском царстве

Очередная встреча в рамках проекта "Открытый лекторий" пройдет 27 февраля в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. На тему "Сибирское царство" Российской империи XVII–XVIII вв: символы присвоения и сценарии власти" прочтет лекцию историк Алексей Конев.

Тюменцы могут проконсультироваться насчет качества туристических услуг

Горячая линия, посвященная туристическим услугам, будет работать в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

С приходом весны в Тюмени потеплеет

Ближайшие дни, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени будут морозными. Сегодня днем в областной столице температура воздуха составит максимум 17 градусов ниже нуля, такая же погода сохранится во вторник, возможен снег.

В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

Специализированная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 3 марта. На ней будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.

Тюменский спортсмен установил два рекорда на Кубке России по легкой атлетике лиц с ПОДА

Тюменский спортсмен Антон Прохоров завоевал две золотых медали на Кубке России по легкой атлетике (в закрытых помещениях) спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования завершились на минувшей неделе в Новочебоксарске.