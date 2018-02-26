Тюменский спортсмен установил два рекорда на Кубке России по легкой атлетике лиц с ПОДА

Тюменский спортсмен Антон Прохоров завоевал две золотых медали на Кубке России по легкой атлетике (в закрытых помещениях) спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования завершились на минувшей неделе в Новочебоксарске (Чувашия).

Антон Прохоров стал лучшим в беге на 60 метров и 200 метров. Как сообщает ЦСП72, тюменец установил два рекорда страны: дистанцию 60 метров он преодолел за 8 секунд, а 200 метров — за 25,33 секунды.

В стартах в зачет Кубка России участвовали 214 спортсменов из 44 регионов.