Тюменские строители по вводу жилья приближаются к рекорду 2023 года

По оперативным данным на текущую дату в Тюменской области введено в эксплуатацию 2,346 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 1 092,5 тыс. кв. м индивидуального жилья, сообщает Главное управление строительства региона.

Ранее сообщалось, что Тюменская область занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства среди субъектов РФ. В 2023 году регион ввел рекордные 2,486 миллиона квадратных метров жилья, при этом на душу населения приходилось более 1,5 "квадрата" (по этому показателю мы на втором месте в стране).