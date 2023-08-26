Тюменский подросток может собрать кубик Рубика за 7 секунд

17-летний Александр Шишков поразит любого своей техникой и скоростью сборки кубика Рубика. Спидкубинг помог ему развить память, логику, моторику рук, а также усидчивость.

– В школе мне было легко запоминать формулы и стихотворения. Кажется, это благодаря спидкубингу. Помимо этого, он помог мне завести новые знакомства и стать более коммуникабельным человеком. Сейчас у меня есть много товарищей, с которыми мы близки по духу, связаны общим увлечением. Бывало, ко мне подходили общаться незнакомые люди, пока я сидел в парке и собирал кубик, – поделился Александр.



Молодой человек взялся за кубик в 2018 году из-за того, что хотел быть похожим на профессионалов. Сегодня он – победитель и призер городских и окружных соревнований, а также помощник организатора "Тюмень Спидкубинг". А его личный рекорд в одиночной попытке сборки кубика Рубика 3х3 составляет 6,28 секунд.

Александр рекомендует новичкам обучиться методу Джессики Фридрих – базовому подходу к скоростной сборке кубика Рубика. А затем запастись терпением и поступательно идти к своей цели, сообщает Тюменская область сегодня.