Тюменские йоги с массовой медитацией постараются попасть в Книгу рекордов России

В воскресенье, 23 июня, в 10.00 в честь Дня йоги в России на набережной у мультицентра "Контора пароходства" любители медитативных и духовных практик проведут RELAX медитацию-2024, которая обещает стать самой массовой в России и попасть в Книгу рекордов страны, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участников мероприятия ждут мастер-классы от лучших инструкторов медитации. На площадке можно будет познакомиться с разными практиками: гвоздестоянием, поющими тибетскими чашами, детской йогой. Все участники будут награждены дипломами, а в 12:25 состоится розыгрыш призов.

Всем участникам при себе желательно иметь гимнастический коврик (при наличии) и легкую, удобную форму одежды. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.