Фестиваль "Сибирский баурсак" посетили около 6 тысяч человек

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В Тобольском районе посчитали, сколько съедено баурсаков и потрачено масла на гастрономическом фестивале "Сибирский баурсак".

18 делегаций-участников приехали на "Сибирский баурсак", 12 команд пекли самый большой баурсак.132,5 литра подсолнечного масла и 2 казана приготовили для конкурса на самый большой баурсак. Размер самого большого сибирского баурсака 2023 года - 76x36 см, его испекла команда центра сибирскотатарской культуры Тобольска.

Около 6 тысяч человек посетили фестиваль - на тысячу больше, чем в прошлом году. На фестивале съедено 1500 баурсаков.

Впервые районное мероприятие вели культорганизаторы из сельских поселений. 78 артистов Тобольского, Вагайского районов и Тобольска показали 88 номеров. 400 человек пришли на концерт группы "Казанские парни", 169 билетов продано по "Пушкинской карте".

16 тыс. человек увидели фестиваль в режиме онлайн. Впервые велась трансляция праздника в интернет, 11 тысяч человек увидели клип о сибирском баурсаке, где танцевали ирекские бабушки.