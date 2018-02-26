В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

Специализированная продовольственная ярмарка состоится в Тюмени 3 марта. На ней будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области: мясо говядины, баранины, рыбная продукция, мед, яйцо, дикоросы и многое другое.
Ярмарочные площадки будут работать с 8 до 15 часов по следующим адресам:
- пр. Солнечный, 11 – ТРЦ "Заречный двор";
- ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.",
- ул. Севастопольская, 12 – Выставочный зал;
- ул. Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской – Льва Толстого).
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