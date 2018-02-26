С приходом весны в Тюмени потеплеет

Ближайшие дни, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени будут морозными. Сегодня днем в областной столице температура воздуха составит максимум 17 градусов ниже нуля, такая же погода сохранится во вторник, возможен снег.

28 февраля, в последний день зимы, похолодает еще на пару градусов, но уже в четверг потеплеет – до минус 10 градусов днем. В пятницу и в выходные дни ожидается 7-9 градусов ниже нуля и небольшой снег.