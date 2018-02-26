С приходом весны в Тюмени потеплеет

12:18 26 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ближайшие дни, по прогнозу виртуальных синоптиков, в Тюмени будут морозными. Сегодня днем в областной столице температура воздуха составит максимум 17 градусов ниже нуля, такая же погода сохранится во вторник, возможен снег.

28 февраля, в последний день зимы, похолодает еще на пару градусов, но уже в четверг потеплеет – до минус 10 градусов днем.  В пятницу и в выходные дни ожидается 7-9 градусов ниже нуля и небольшой снег.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018