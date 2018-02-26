Тюменцы могут проконсультироваться насчет качества туристических услуг

Горячая линия, посвященная туристическим услугам, будет работать с 26 по 27 февраля в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

Получить консультации в управлении можно по номерам телефонов: (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, в консультационном центре на базе Центра гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник–четверг: 9.00–18.00; пятница: 9.00–16.45, перерыв: 13.00–13.45.

Часы работы горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии: понедельник–четверг: 8.00–17.00, пятница: 8.00–14.30; перерыв: 12.00–12.30.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления:

территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах – (3456) 24-68-89.

– территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах – (34551) 6-03-47; 6-03-50.

– территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах – 8(34542) 9-03-46, 9-03-48 (г. Заводоуковск), 8(34535) 2-01-70 (г. Ялуторовск);

– территориальный отдел в Голышмановском, Армизонском, Аромашевском, Омутинском районах – 8(3454) 62-52-82;

– территориальный отдел в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах – (34553) 4-20-16.

Часы работы горячих линий в территориальных отделах: понедельник–четверг: 8.00–17.00; пятница: 8.00–15.45; перерыв: 12.00–12.45.