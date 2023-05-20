Туристический сезон начался в "Доме колхозника" села Маранка

Музей-усадьба "Дом колхозника" в селе Маранка Ярковского района открыл туристический сезон. Гостей приглашают в дом потомков председателя колхоза с аутентичным интерьером 1950-х годов, рассказала хозяйка музея Оксана Климерова.

"Дом — изба-пятистенок с двумя комнатами, одна выполняет роль кухни, вторая — горница, есть чердак и подполье, надворные постройки. Постройки еще более старые, чем дом, поскольку их перевозили из другой деревни. Сердце дома — русская печь, в которой можно печь шаньги, хлеб, делать топленое молоко. Есть и печь-голландка", — описывает пространство музея Оксана.

Также в музее представлена коллекция тарелок советских времен — 300 штук, в них подаются угощения для посетителей, есть прялка, сундуки, большие кровати. В сенях представлены предметы быта, которые в наше время уже не востребованы: сети, плотницкие инструменты, корыто для квашения капуста и другие вещи. В самом доме все предметы функциональны: калоши, платки, халаты, одеяла, подушки, вышитые наволочки.

Экскурсионная программа формируется в зависимости от запроса гостей. С дороги вас встретят чаепитием с выпечкой, приготовленной в русской печи. После этого — обзорная прогулка по селу, она занимает 2,5 часа. Вы увидите основные достопримечательности деревни, среди которых колхозное правление и сельский клуб, сообщает Тюменская линия.