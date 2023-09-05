Туропреаторы Индии протестировали московско-тюменский проект "Русские каникулы"

Москва и Тюмень готовятся к реализации очередного совместного туристического проекта - "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", первыми его протестировали 30 представителей индийских компаний-туроператоров.

Ориентированный на путешественников из Азии совместный проект является результатом сотрудничества столицы и Тюменской области по развитию межрегионального туризма.

Проект "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" включает в себя четыре маршрута от российских туроператоров с возможностью посещения как основных достопримечательностей городов, так и нестандартных локаций. В Москве путешественники могут побывать на ВДНХ и Воробьевых горах, узнать историю Замоскворечья и Арбата, посетить экскурсию-спектакль "Тайны гостиницы "Националь"", принять участие в обзорных турах по столице и других активностях. В Тюмени туристам предлагают узнать о прошлом и настоящем столицы Сибири, познакомиться с историей Дома Романовых и посетить знаменитые термальные источники. Некоторые маршруты включают в себя экскурсии в село Покровское, где находится музей Григория Распутина, в Тобольск – древнюю столицу Сибири и "город декабристов" Ялуторовск.

Итоги поездки подвели 5 сентября в Тюмени. По словам гостей, тур необычен сменой локаций и колорита, он может представлять определенный интерес для будущих путешественников. Помимо основной программы, представители индийских туркомпаний интересовались вариантами зимнего отдыха, шопинга, возможностью организовать не только развлекательные, но и познавательные поездки смогут ли жители Индии увидеть в Тюмени северное сияние.

В беседе с журналистами зарубежные гости рассказали о своих позитивных впечатлениях, высоком, по их словам, уровне сервиса и хорошо развитой инфраструктуре Тюмени.

"Я был переполнен эмоциями, когда самолет сел в Москве, и потом в Тюмени - в Сибири. Когда нас встречали улыбками, гостеприимством, которого не ожидали увидеть на таком высоком уровне. Нам все понравилось. Высокий уровень сервиса, историческая часть невероятная, мы услышали много историй, еда во всех местах была замечательной, с учетом наших особенностей. Туристический потенциал полностью соответствует развитию партнерских отношений, и я буду рекомендовать эту программу, начиная с Москвы, с переездом в Сибирь, своим путешественникам", - сказал Jay Saraogi, директор Holiday Tripster.

Представитель проектного офиса по развитию тризма и гостеприимства "Москва" Яна Науменко отметила, что Тюменская область является одним из приоритетных регионов взаимодействия Москвы в части развития межрегионального туризма.

"Это новый проект в рамках реализуется концепция "Москва Плюс". Она включает в себя посещение нескольких точек за одно путешествие. Это более интересно для нашего туриста, который уже видел много, в том числе для иностранного туриста. "Москва плюс Тюменская область" -это наш уже пятый проект. Почему именно Тюменская область? Здесь мы видим растущий интерес иностранного туриста после пандемии. Мы очень рады и сейчас мы видим интерес к каким-то необычным тематическим турам и особенно в зиму — это экзотика, это всегда интересно! А где лучше показать русскую зиму, как не в Сибири? Почему Тюмень — тюменская область? Потому что здесь, конечно, очень развитая инфраструктура, высокий уровень жизни и здесь действительно есть что показать и что посмотреть, есть де разместить людей, есть куда привезти их покормить. А еще здесь радушие действительно необыкновенное", - отметила эксперт.

Разработке маршрута "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" предшествовало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и культуры между Правительством Москвы, Правительством Тюменской области и ООО "СИБУР" в декабре 2022 года. В июне 2023 года в рамках Российского туристического форума "Путешествуй!" была проведена рабочая встреча Москвы и Тюменской области, а также туроператоров двух регионов, по формированию нового межрегионального предложения "Москвы +" для зарубежного рынка.

По фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области можно оценить все эмоции и впечатления туристов из Индии:

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