Для туристов в Тобольске проводят иммерсивные спектакли

Делать печатные пряники, мазыкскую игрушку и ковать металл научатся зрители иммерсивных спектаклей "Дом Спиридон", "Ночь в Доме Спиридона". Представления запланированы в Тобольске на весь декабрь.

Руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов после обучения и участия в арт-резиденции "Поле" вместе со студентом режиссерской магистратуры студии МХАТ Александром Чеботаревым поставил спектакль "Дом Спиридон".

"После первых показов зрители сказали, что такого больше нигде нет, что это нечто особенное, самобытное. Всегда люди отзываются с благодарностью. Многие перенимают трепетное отношение к ремеслам и загораются мечтой сделать собственную кузницу или начинают дома печь печатные пряники, спрашивают, как выбрать топор, чтобы рубить мазыкскую игрушку", — поделился Антон Козлов.

"Дом Спиридон" и "Ночь в Доме Спиридона" — спектакли без сцены. Авторы идеи создают общую игру, в которой участники отправляются в путешествие в музей-балаган, понимая, что попадут в мир отличный от окружающего, со своими обычаями, нравами. С каждым шагом этого совместного действа роль зрителя полностью заменяется ролью участника.

"В основу спектакля заложена мысль о путешествии в другой мир с обретением способностей, которые, как кажется, не ценятся в этом мире. Я сравниваю это с путешествием в Атлантиду или на другую прародину, которая показывается не многим, а для большинства остается затопленным древним городом. Можно сравнить с описанным в исторической песни путешествием Томаса Рифмача в волшебную страну, где он обрел способность говорить только истину. В окончании спектакля мы непременно собираемся за чаем, и обсуждаем полученный опыт. Это своего рода выход из погружения, и осмысление всего путешествия", — поделился руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон".

Спектакли "Дом Спиридон" (12+) состоятся 3, 17, 24, 31 декабря с 14 до 16 часов 30 минут. Стать участниками "Ночи в Доме Спиридон" (16+) можно 1,8, 15, 22, 29 декабря с 22 до 1 часа, сообщает Тюменская линия.