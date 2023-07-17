Крымский мост закрыт из-за ЧП, для туристов запустили чат-бот

Крымский мост, на котором со стороны Краснодарского края 17 июля произошло ЧП, закрыт для проезда транспорта. Жителям и гостям полуострова, Севастополя и Краснодарского края предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы РФ. В Крыму запустили чат-бот для туристов на фоне ЧП на Крымском мосту.

"Республиканским Центром управления регионов совместно с Министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов: https://t.me/touristCrimea_bot", - сообщил в своем тг-канале советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков.

В Министерстве курортов и туризма Крымы развернут оперативный штаб. Там обещают туристам необходимую помощь и поддержку. Горячая линия Минкурортов Крыма 8(800) 511-80-18. Обращения принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".