Тюменцы проявляют большой интерес к круизным путешествиям

Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" во второй раз отправился из Тюмени в десятидневное путешествие по республикам Кавказа, в этом году на него в два раза больше куплено билетов, сообщила директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова.

Помимо тюменцев, в путешествие по живописным регионам Северного Кавказа, отправятся пассажиры из Екатеринбурга, Челябинска и Самары - их ждут остановки с экскурсиями в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте. В составе 11 комфортных вагонов, в том числе отдельные ресторан, бар и вагон-душ. На протяжении всего путешествия туристам обеспечивают кавказский колорит и кухню.

"Жемчужина Кавказа" — уникальный туристский проект, который уже второй год подряд стартует из Тюмени. Это редкая возможность для жителей региона отправиться в полноценное путешествие по самым живописным городам Северного Кавказа — не из столицы, а прямо с тюменского перрона. Мы видим устойчивый рост интереса: доля тюменских туристов в текущем году составила порядка 30% от общего числа отправившихся в круиз. По пути присоединятся туристы из Екатеринбурга, Челябинска и Самары", - сообщила Трофимова.

По ее словам, железнодорожные круизы в целом по стране растут в популярности, на данный момент их около двадцати, компания РЖД ежегодно наращивает и сервисную составляющую, учитывает мнение туристов, путешественников, проводя по итогам каждого круиза анкетирование, опросы про возможное улучшение сервиса и турпродуктов.

Мария Трофимова отметила, что с учетом возросшего спроса на круизы у тюменцев, сейчас обсуждается возможность увеличение подвижного состава, чтобы еще большее количество людей имели возможность отправиться в такое колоритное путешествие.

"Жемчужина Кавказа" — флагманский туристический проект АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), в основном, реализуется из Москвы. Благодаря сотрудничеству холдинга и правительства Тюменской области в 2024 году появилась его региональная версия, адаптированная для жителей региона.