Тюмень за день: 1 сентября

Сентябрь встречает тюменцев солнцем
Первые осенние дни в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут солнечными и умеренно теплыми. Сегодня, 1 сентября, столбик термометра поднимется до 19 градусов, осадков в течение суток не ожидается.
Тюменские музеи предлагают провести сентябрь с пользой
В первые дни осени тюменские музеи предлагают окунуться в атмосферу Тюмени советских времен, античной древности Запада и Востока.
Путеводитель по мероприятиям на выходные в Тюмени: День нефтяника, книжный обменник и субботник
На этих выходных тюменцев ждет день открытых дверей в дворце творчества и спорта "Пионер", катание на лошадях, книжный обменник, разнообразные мастер-классы, любопытный танцевальный флешмоб и многое другое. Скучать не придется. Подробнее в путеводителе от проекта "Афиша Тюмень".
По Тюменской области проедет театр на колесах
Новый совместный проект Тюменского театра кукол и фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы "Театр на колесах" стартует сегодня, 1 сентября, и продлится до 7 сентября.
Тюменцам советуют не обогащать попрошаек и уличных сборщиков денег на благотворительность
Жителям Тюмени рекомендуют быть настороже с уличными сборщиками милостыни и теми, кто предлагает пожертвовать деньги в благотворительные фонды, закинув купюру в специальные ящики.
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