Тюмень за день: 1 сентября

Сентябрь встречает тюменцев солнцем

Первые осенние дни в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, будут солнечными и умеренно теплыми. Сегодня, 1 сентября, столбик термометра поднимется до 19 градусов, осадков в течение суток не ожидается.

Тюменские музеи предлагают провести сентябрь с пользой

В первые дни осени тюменские музеи предлагают окунуться в атмосферу Тюмени советских времен, античной древности Запада и Востока.

Путеводитель по мероприятиям на выходные в Тюмени: День нефтяника, книжный обменник и субботник

На этих выходных тюменцев ждет день открытых дверей в дворце творчества и спорта "Пионер", катание на лошадях, книжный обменник, разнообразные мастер-классы, любопытный танцевальный флешмоб и многое другое. Скучать не придется. Подробнее в путеводителе от проекта "Афиша Тюмень".

По Тюменской области проедет театр на колесах

Новый совместный проект Тюменского театра кукол и фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы "Театр на колесах" стартует сегодня, 1 сентября, и продлится до 7 сентября.

Тюменцам советуют не обогащать попрошаек и уличных сборщиков денег на благотворительность

Жителям Тюмени рекомендуют быть настороже с уличными сборщиками милостыни и теми, кто предлагает пожертвовать деньги в благотворительные фонды, закинув купюру в специальные ящики.