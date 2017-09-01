По Тюменской области проедет театр на колесах

Новый совместный проект Тюменского театра кукол и фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы "Театр на колесах" стартует сегодня, 1 сентября, и продлится до 7 сентября.

Маршрут труппы пройдет по 14 населенным пунктам Тюменской области. Среди них Сумкино, Вагай, Заречный, Аромашево, Голышманово, Тоболово, Плешково, Стрехнино, Новолокти, Омутинское, Заводоуковск, Ялуторовск, Кировский. В последнем населенном пункте спектакль будет показан для детей детского дома "Сияние Севера".

Цель гастрольного проекта — познакомить с театральным искусством отдаленные от районного центра поселки и деревни Тюменской области. Юные жители смогут посмотреть музыкальный интерактивный спектакль "Не хочу быть собакой". События происходят в маленьком уютном дворике, где главные герои — привычные домашние животные, Кот, Петух и Собака Мотя, устроят самое настоящее шоу, в котором на новый лад прозвучат хиты знаменитых групп. Данный спектакль предназначен для семейного просмотра.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.