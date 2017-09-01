Тюменцам советуют не обогащать попрошаек и уличных сборщиков денег на благотворительность

Жителям Тюмени рекомендуют быть настороже с уличными сборщиками милостыни и теми, кто предлагает пожертвовать деньги в благотворительные фонды, закинув купюру в специальные ящики.

"Я бы всех граждан предостерег оказывать им какую-то финансовую поддержку, потому что, я вас уверяю, абсолютное большинство из них занимается этим для личной наживы. Лица, которые реально нуждаются в помощи, на улицы не выходят. Эти люди банально пользуются доверием тюменцев, их сердобольностью", — отметил на прошедшей накануне пресс-конференции начальник УМВД по городу Тюмени Петр Вагин.

По словам начальника тюменской полиции, с их стороны работа с гражданами, выпрашивающими милостыню, ведется. В частности с инвалидами, которые просьбу подать обращают к автомобилистам на основных перекрестках города. Большинство из них оказываются приезжими, для попрошайничества они и устремляются в Тюмень из других регионов.

"С такими ведем профилактическую работу. Нужно, чтобы они находились в так называемых социальных приютах, чтобы государство оказывало поддержку, а не они попрошайничали. Привлекаем их к ответственности за нарушение безопасности дорожного движения", — пояснил Вагин.

Неоднозначно все обстоит и с теми, кто на улицах просит деньги для перечисления в благотворительные фонды, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями или взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нередко за этим сокрыта преступная схема, которую не раскусишь с ходу. Бывает, что фонд настоящий, его счета оформлены с соблюдением всех законных требований, а сбор средств ведется для конкретного ребенка. Однако такой счет зарегистрирован в другом регионе, и трудно проследить, куда в итоге поступают собранные деньги.

"Предлог имеется: то есть действительно есть больной ребенок какой-нибудь либо человек, который попал в беду, счет легальный, но никакого учета по деньгам не ведется", — говорит Петр Вагин. По его сведениям, в Тюмени уголовных дел по подобным фактам обмана не возбуждалось. Однако сейчас ведется несколько процессуальных проверок по этому поводу. Полиция просит сообщать о фактах попрошайничества на улицах в службу "02" — сотрудники смогут выехать на место и проверить этих людей.