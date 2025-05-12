У мошенников новая схема: от имени Банка России они призывают инвестировать в цифровые рубли

Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает жителей региона о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники предлагают вложить деньги в инвестиционную программу цифрового рубля и получать от этого пассивный доход.

Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует "личный менеджер", который уговаривает внести сумму на "депозит".

Человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель "личного менеджера" – заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.

"Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России", - акцентируют внимание читателей в Отделении Банка России по Тюменской области.

Цифровой рубль Банка России – это цифровая форма национальной валюты. Она вводится как средство для платежей и переводов. Сейчас операции с цифровыми рублями доступны только участникам пилота – это ограниченный круг клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля. О запуске цифрового рубля в массовое обращение Банк России сообщит дополнительно.





