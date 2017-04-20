Тюмень за день: 20 апреля

В родительский день до тюменских кладбищ будет легче добраться

В Тюмени в Радоницу, 25 апреля, увеличат количество автобусов на маршрутах №32 и №121. Как сообщает Тюменьгортранс, на линию выйдет и садоводческий маршрут № 124.

На Водопроводной и 8 марта запретят остановку транспорта

Дорожные знаки "Остановка запрещена" будут установлены в мае на улицах 8 Марта и Водопроводная в Тюмени.

Фотовыставка с тюменскими памятниками деревянного зодчества откроется на Городской площади

В областном центре выставка под открытым небом "Резная мелодия Тюмени" откроется 25 апреля в 12 часов около городской администрации. На уличной экспозиции представят фотографии исторических зданий Тюмени на 24 планшетах.

Присоединиться к колонне "Бессмертного полка" сможет любой желающий

"Бессмертный полк" примет участие в праздничном шествии Дня Победы, которое пройдет в Тюмени 9 мая. Встать в его ряды сможет любой, кто придет с портретом своего близкого — участника Великой Отечественной войны.

В Тюмени у автобуса №89 изменится конечная остановка

В областном центре конечным для автобусов маршрута №89 станет остановочный пункт "Улица Созидателей". Также в схему движения добавят остановки "Улица Арктическая" и "Улица Обдорская" в прямом и обратном направлении.