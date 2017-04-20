Присоединиться к колонне "Бессмертного полка" сможет любой желающий

"Бессмертный полк" примет участие в праздничном шествии Дня Победы, которое пройдет в Тюмени 9 мая. Встать в его ряды сможет любой, кто придет с портретом своего близкого – участника Великой Отечественной войны.

Колонна будет формироваться с 9 до 10 часов на ул. Первомайской, от ул. Герцена до ул. Республики. Регистрироваться для участия в шествии не обязательно, желающие могут записаться у волонтера, сопровождающего колонну.

В рамках шествия горожане пойдут с фотографиями близких под песню, специально написанную для "Бессмертного полка", поэтому баннеры и флаги с символикой организаций будут неуместны, отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике.