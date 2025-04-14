Курсанты "Воина" и ребята из муниципалитетов в Тюмени пройдут "Путь к Победе"

Областной турнир по настольной игре "Путь к Победе" проведут в Тюмени 18 апреля. Игра посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и состоит из пяти категорий: города-герои, битвы и события, полководцы, оружие, дети-герои. Участники – команды муниципалитетов, состоящие из 5 человек (девушки и юноши) в возрасте от 14 до 17 лет.

Организатором турнира является тюменский филиал центра "Воин", сама игра разработана курсантами совместно с педагогами филиала. На сегодня ее используют в своей работе все филиалы центра "Воин" в 21 субъекте Российской Федерации, в неё сыграло уже более тысячи человек. Как пояснили в пресс-службе тюменского филиала, игра важна тем, что способствует вовлечению участников в обсуждение и осмысление исторических фактов, формированию у молодёжи интереса к историческому прошлому нашей страны.