В Тюмени у автобуса №89 изменится конечная остановка

15:49 20 апреля 2017
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В областном центре конечным для автобусов маршрута №89 станет остановочный пункт "Улица Созидателей". Также в схему движения добавят остановки "Улица Арктическая" и "Улица Обдорская" в прямом и обратном направлении.

По новой схеме движения автобусы начнут курсировать с 29 апреля. Новое расписание в ближайшие дни можно будет посмотреть на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Уточнить его можно и по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722, сообщает Тюменьгортранс.

Теги: общественный транспорт , остановки , автобус
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