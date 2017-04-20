В Тюмени у автобуса №89 изменится конечная остановка

В областном центре конечным для автобусов маршрута №89 станет остановочный пункт "Улица Созидателей". Также в схему движения добавят остановки "Улица Арктическая" и "Улица Обдорская" в прямом и обратном направлении.

По новой схеме движения автобусы начнут курсировать с 29 апреля. Новое расписание в ближайшие дни можно будет посмотреть на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Уточнить его можно и по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722, сообщает Тюменьгортранс.