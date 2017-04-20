На Водопроводной и 8 марта запретят остановку транспорта

11:09 20 апреля 2017
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Дорожные знаки "Остановка запрещена" будут установлены в мае на улицах 8 Марта и Водопроводная в Тюмени.

Соответствующее решение приняла территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Центрального округа.

Введение ограничений поможет повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность улиц, ограниченную из-за припаркованных машин, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Теги: безопасность дорожного движения , городской транспорт
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