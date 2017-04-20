Фотовыставка с тюменскими памятниками деревянного зодчества откроется на Городской площади

Фото: "ДЕРЕВЯННАЯ РЕЗЬБА / Тюмень" / vk.com

В областном центре выставка под открытым небом "Резная мелодия Тюмени" откроется 25 апреля в 12 часов около городской администрации.

На уличной экспозиции представят фотографии исторических зданий Тюмени на 24 планшетах. В основе выставки — фотоснимки из одноименного альбома известного тюменского художника и реставратора Вадима Шитова. На фотографиях можно будет увидеть такие известные памятники, как усадьба Колокольниковых (ул. Республики, 18), усадьба Козловых (ул. Тургенева, 9), дом Барышниковых (ул. Осипенко, 19).

Выставка проработает до 20 июля.