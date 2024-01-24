Будни областной клинической больницы решили показать в драмтеатре

Студенты-третьекурсники Тюменского государственного университета - будущие журналисты совместно с фотографом Сергеем Куликовым подготовили выставку "Больница. Будни ОКБ №2 в фотографиях студентов ТюмГУ".

На снимках – обычная работа врачей, которые ежедневно выполняют свою работу и спасают жизни. "Есть такое очень русское слово – больница. И есть такая профессия – спасать от боли и излечивать. Вначале мы хотели, как в кино: с вертолетами, сиренами и мигалками. Но они сказали: это не главное. А что тогда? Оказалось, профессиональное умение и терпение. И пустили нас в свою жизнь, чтобы мы увидели ее изнутри: из приемного отделения, с сестринского поста, из предбанника операционной, с больничной койки. Что у нас получилось, судить вам. Почему эта выставка открывается в стенах театра? Театр тоже лечит. Духовно", – пояснили выбор темы и места выставки организаторы.

Идея проекта "Больница. Будни ОКБ №2 в фотографиях студентов ТюмГУ" принадлежит Владимиру Богоделову, куратором выступил Сергей Куликов. Снимки будут экспонироваться на втором и третьем этажах Тюменского большого драматического театра в течение двух недель.

Открытие фотовыставки состоится 26 января в 17:00.